Украина усиливает карантин с 8 января: Что изменится

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Шмыгаль отметил, что на период действия усиленного карантина, в Украине будет работать общественный транспорт

Украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Зимние каникулы ради безопасности" делаются для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, "зимние каникулы ради безопасности" будут предусматривать:

запрет работы кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос); кинотеатров, театров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

запрет работы торгово-развлекательных центров (будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

запрет торговли непродовольственными товарами; любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время Шмыгаль отметил, что на период действия усиленного карантина, в Украине будет работать общественный транспорт. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Правительственный портал

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил о маловероятности введения локдауна 2 января. Тогда он напомнил, что локдаун поможет снизить количество больных во время сезона гриппа и ОРВИ в январе.