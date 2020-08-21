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Украина усилила охрану границы с Беларусью

ГНСУ

Сейчас ситуация на границе спокойная

Украина усилила охрану границы с Беларусью - для этого задействованы все необходимые ресурсы и силы. Об этом изданию Укринформ сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, потому что ситуация в этой стране достаточно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", — сказал спикер.

По его словам, сейчас ситуация на границе спокойная. На это время никаких нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют.

Демченко также сообщил, что пограничники не наблюдали перемещения какой-либо военной техники на территории Беларуси.

Сейчас на границе работает 7 пунктов пропуска, ежедневно границу пересекают 4-5 тысяч человек, добавил он.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси не исключает, что протесты в стране могут привести к гражданской войне или военному конфликту.

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