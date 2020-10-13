Украина упростила порядок оформления видов на временное проживание для белорусов

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В то же время упрощенную процедуру не будут применять к "гражданам государства, которое признано ВРУ государством-агрессором"

Кабинет министров принял постановление № 933 "О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительной и уничтожению вида на жительство", которое упрощает порядок оформления вида на жительство некоторым категориям иностранцев. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, теперь иностранные граждане стран с безвизовым порядком въезда в Украину имеют право подать документы на оформление вида на жительство в связи с изменением цели въезда без выезда за пределы Украины.

Как отмечается, это нововведение особенно актуально для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ІТ-технологий, которые только что трудоустроились в Украине, и членов их семей.

Как и раньше, документы для оформления вида на временное проживание без выезда за пределы Украины подаются не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

В то же время упрощенный порядок оформления временного вида на жительство не будет касаться "граждан государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором".

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении предпринимателей и высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые являются гражданами Беларуси.