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Украина упростила оформление вида на жительство для айтишников из Беларуси

Фото из открытых источников

Также сокращен срок рассмотрения и получения видов

Кабинет министров поддержал решение, которое предусматривает упрощение оформления вида на жительство в Украине для высококвалифицированных специалистов из Беларуси. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение относительно вида на жительство", - рассказал премьер.

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Как отмечается, теперь процедура рассмотрения и получения таких видов будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

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Напомним, недавно в Беларуси предложили ввести плату за пересечение границы при выезде из страны и подготовили ответный законопроект.

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