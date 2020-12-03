Украина технически не готова к проведению вакцинации населения от COVID-19, – эпидемиолог

Телеканал ZIK

До тех пор, пока лидеры государства на своем личном примере не покажут введение иммунобиологического препарата от COVID-19 в свое тело, они не имеют права навязывать это своему населению

Сейчас Украина технически вообще не готова к приему вакцины, в том числе от COVID-19.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Эксперт отметил, что, согласно опросам, 50% украинского населения готовы вакцинироваться от коронавируса.

Со слов Александрина, если в Украину завезут качественную вакцину от COVID-19, он будет одним из первых, кто вакцинируется, однако пока Украина не готова к массовой вакцинации.

"Мы технически вообще не готовы к приему вакцины, в том числе от COVID-19", – отметил эпидемиолог.

Вместе с тем он добавил, что на сегодня только Великобритания позволила на законодательном уровне одну из вакцин от коронавируса. Относительно Украины, отметил Александрин, важным и обязательным условием для распространения вакцины против коронавируса в нашей стране является ее квалификация ВОЗ.

Кроме этого, по мнению эпидемиолога, проводить массовое вакцинирование в Украине можно только после того, как верхушка власти покажет это на своем примере.

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"До тех пор, пока лидеры государства на своем личном примере не покажут введение иммунобиологического препарата от COVID-19 в свое тело публично, они не имеют права навязывать это своему населению. Такая ситуация сейчас ярко демонстрируется в РФ, где населению навязывают вакцину", – добавил он и подчеркнул, что в случае, если в Украину поступит вакцина от COVID-19, которая будет квалифицирована ВОЗ, то он будет среди первых, кто сделает ее.

Напомним, Великобритания первой среди стран Запада выдала лицензию на вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Со следующей недели страна начинает процесс массовой иммунизации – сначала прививки будут делать для групп с наибольшим риском.

Экстренное использование вакцины было разрешено Управлением по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров до принятия соответствующих решений в США и Европе. В целом Великобритания приобрела 40 миллионов доз вакцины, которая, по последним испытаниями, имеет 95% эффективности.

Также добавим, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года и рассчитывают сделать прививку максимальному количеству украинцев.