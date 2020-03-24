Украина стоит в стороне от разработки вакцины против коронавируса, – Кутуев

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"Лекарство надо разрабатывать"

Пандемия коронавируса показала, что украинскому государству нужно развернуться лицом к исследователям, к исследовательским институтам и начинать восстанавливать их работу.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил профессор социологии Павел Кутуев.

Павел Кутуев выразил надежду, что после завершения кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, государство сделает серьезные, далеко идущие выводы относительно состояния системы здравоохранения в Украине.

"И не только состояния системы здравоохранения, так как лечение – это не просто пришел в больницу и получил готовые лекарства. Эти лекарства надо разрабатывать. И вот мы получаем со всего мира информацию об очень серьезных финансовых вливаниях – десятки, сотни миллионов долларов на разработку лекарств и вакцины от этого вируса. Украина, к большому сожалению, стоит в стороне, потому что фактически отсутствует серьезное финансирование научных инновационных разработок в этой сфере и многих других", – заявил Павел Кутуев.

Он продолжил: "И мировой кризис, пандемия свидетельствует о том, что нам, украинскому государству, нужно браться за голову и разворачиваться лицом к исследователям, к исследовательским институтам и начинать восстанавливать их работу".

Павел Кутуев отметил необходимость использовать ресурсы, которые есть у Украины, однако долгое время были заброшены.

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Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Напомним, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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