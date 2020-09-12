Украина стала участницей "Партнерства Биарриц"

Украина стала полноправной участницей " Партнерства Биарриц" Офис президента Украины

Украина как полноправная участница берет на себя обязательства в пяти сферах

Украина получила официальный статус участницы международной инициативы равных прав и возможностей для всех - "Партнерства Биарриц". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, присоединение Украины к этому проекту начала первая леди Елена Зеленская в декабре 2019 года. После этого в мае Кабмин поддержал это решение.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба направил соответствующее письмо правительству в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики с заявлением об участии Украины в проекте на постоянной основе. Официальное письмо-ответ вручил Посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю официального присоединения Украины к международному "Партнерства Биарриц", - отметили в пресс-службе ОП.

Участие в торжественной встрече приняли жена президента Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран Группы семи (G7) и Швеции, а также представители международных организаций.

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Так, в рамках партнерства Украина как полноправная участница берет на себя обязательства в пяти сферах:

развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильных групп населения;

обучение детей принципам равенства женщин и мужчин;

предотвращение насилия;

уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;

создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

Торжественная встреча по случаю присоединения Украины к "Партнерству Биарриц" Офис президента Украины

"Новые обязательства, которые были взяты украинским правительством на законодательном и нормативном уровнях в рамках "Партнерства Биарриц", – в частности те, что касаются предоставления отпуска для ухода за ребенком как матери, так и отцу или же внедрение законодательства относительно борьбы с проявлениями домашнего насилия, сексистского или сексуального характера, – являются мощными шагами, что несут конкретные изменения", - говорится в письме министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана.

Справка:

"Партнерство Биарриц" - международная инициатива, целью которой является усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства. Проект был начат лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биарриц (Франция) 25 августа 2019 года под председательством Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о гуманитарных инициативах, которые намерена реализовать в статусе первой леди. В частности, приоритетными направлениями стали улучшение здоровья детей, развитие культурной дипломатии и равные возможности для украинцев.