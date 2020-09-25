Украина стала соавтором резолюции ООН о праве на безопасную воду

ООН выдало рекомендации Украине по борьбе с коронавирусом Фото из открытых источников

В резолюции подчеркивают важность доступа каждого человека к чистой, безопасной, питьевой воде

Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН о праве на безопасную воду и санитарию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как пояснили в МИД, эта резолюция важна для Украины в контексте нарушения прав людей, в том числе на доступ к безопасной воде на неподконтрольных территориях Донбасса.

Варварское отношение к неподконтрольным территориям и природным ресурсам Украины "уже привело к настоящей экологической катастрофе на Донбассе". Это угрожает водным ресурсам не только неподконтрольной части Донбасса, но и прилегающей подконтрольной территории Украины.

Кроме того, как отмечают в МИД, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов в оккупированном Крыму ставит под угрозу доступ к питьевой воде для его населения. Оккупанты нуждаются во все большем количестве воды для милитаризации полуострова.

"Ситуация осложняется активным переселением Россией своих граждан в оккупированный Крым с целью замены демографического состава населения полуострова. РФ как государство-оккупант обязана обеспечивать права и потребности населения на оккупированных территориях, в том числе по санитарии и безопасной воде", - заявили в МИД.

Новости по теме: Представительство президента Украины в Крыму: Обеспечивать население водой должна Россия

Напомним, так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого - канализационные стоки