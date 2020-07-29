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Украина с 1 августа будет делить страны на "красную" и "зеленую" зоны по новым правилам

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

После прибытия из "красной зоны" пассажиры должны проходить обсервацию или сдавать ПЦР-тесты на COVID-19

Украина с 1 августа меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную" и "зеленую" зоны относительно распространения коронавируса COVID-19, и  будет обновлять списки раз в неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 29 июля, который транслировал телеканал ZIK. 

"С 1 августа у нас начинают действовать новые правила… По приезду из-за границы – с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней", – заявил Степанов. 

По его словам, с 1 августа Украина будет использовать такие же методы, которые применяются в странах Евросоюза. В частности, будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной зоне":

  • прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины;
  • процент (больных) в стране за последние 14 дней в сравнении с прошлыми 14 днями, если он будет больше 30 процентов.

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"По таким двум показателям мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять перечень стран ("красной" и "зеленой" зон – ред.), чтобы более прогнозируемым и более понятным было для наших граждан пересечение границы, – подчеркнул глава Минздрава.

К слову, по состоянию на утро 29 июля в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1650 - летальных, 37 394 пациента выздоровели. За сутки выявили более тысячи новых инфицированных. 

Напомним, недавно Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом COVID-19. В результате в список попали еще три популярных среди украинцев государства.

 

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