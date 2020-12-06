Украина разместит ракетные комплексы "Нептун" в южных областях, - Минобороны

Ракетный комплекс "Нептун" Фото из открытых источников

В ближайшее время Минобороны сформирует официальный заказ по количеству и срокам поставки ракетных комплексов

Министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа, что позволит закупить новейший ракетный комплекс "Нептун" для Вооруженных сил Украины. Вооруженные этим комплексом дивизионы разместят в южных областях Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает "Урядовий кур'єр".

"Решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей мы демонстрируем свою несомненную заинтересованность иметь как можно скорее "Нептун" в боевом порядке войска. Необходимые средства для закупки уже есть. Состоялись все предусмотренные процедуры", - подчеркнул Таран.

Отмечается, что в ближайшее время Минобороны сформирует официальный заказ по количеству и срокам поставки ракетных комплексов.

"Мы изыскали средства, которые направят на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы, ведь "Нептун" хорошо продемонстрировал боевые возможности во время государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море", - добавил министр обороны.

По его словам, дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. После этого в Минобороны рассчитывают на создание корабельного варианта "Нептуна".

Андрей Таран также отметил, что ракетные катера, которые проектируют для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Напомним, несколько месяцев назад командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заверил, что военно-морские силы Украины сформируют дивизионы берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун" и поставят его на дежурство в 2021 году.