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Украина расширила список стран "красной зоны"

Фото из открытых источников

Сейчас в "красной" зоне 47 стран

Сегодня, 18 декабря, Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, в него попали восемь новых стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

МИНЗДРАВ

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо пойти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы "Дома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

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Напомним, ранее председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Так в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения.

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