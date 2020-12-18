Украина расширила список стран "красной зоны"
Сейчас в "красной" зоне 47 стран
Сегодня, 18 декабря, Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, в него попали восемь новых стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, в список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.
Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.
По возвращению из этих стран в Украину необходимо пойти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы "Дома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
Напомним, ранее председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Так в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения.