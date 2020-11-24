Украина рассчитывает получить более восьми миллионов доз вакцины против COVID-19, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Поставлять вакцину в Украину будут поэтапно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он рассказал в своем видеообращении, сообщает Офис президента.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива по глобальному доступу стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1 миллион 200 тысяч доз. А в целом Украина рассчитывает получить более 8 миллионов доз будущей вакцины", - пояснил президент.

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Кроме этого, он уточнил, что приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в том числе люди старше 60 лет.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестирований, в частности бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий", – добавил Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Украине лабораторно подтверждено 647 976 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки заболели 12 287 человек.