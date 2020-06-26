Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль
Также Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни пока Украина придерживается тактики адаптивного карантина. Об этом он рассказал "Новое время".
Шмыгаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.
"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сказал он.
Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.
Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения требует усиление контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса.