Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Также Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни пока Украина придерживается тактики адаптивного карантина. Об этом он рассказал "Новое время".

Шмыгаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сказал он.

Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.

Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения требует усиление контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса.