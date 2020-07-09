Украина профинансирует фильм Сенцова на 25 миллионов гривен

Съемки фильма начнутся осенью

Фильм украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где высказал свою точку зрения относительно поддержки выделение средств на производство фильма Олега.

Сегодня Совет единогласно проголосовал "за" относительно заключения контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты. Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны.

Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир", - отметил министр.

Также Ткаченко добавил, что начало съемок запланировано на осень.

Справка:

"Носорог" – полнометражный игровой фильм режиссера Олега Сенцова. В 2013 году картина выиграла на питчинга в Госкино, государственное финансирование составило 3,9 млн гривен из общего бюджета 8,1 млн гривен. Из-за незаконного заключения Сенцова в России в 2014 году производство фильма было приостановлено.

Напомним, ранее бывший пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали выступить во время церемонии награждения и вечеринку в ресторане "Москва".