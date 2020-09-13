Украина пригрозила ответственностью причастным к новым "выборам" в Крыму

13 сентября в Крыму проходят так называемые "местные выборы" Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму 13 сентября проходят так называемые "местные выборы"

Министерство иностранных дел Украины осудило незаконную организацию и проведение Российской Федерацией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма 13 сентября 2020 года и пригрозило ответственностью причастным к этому лицам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права", - отметили в МИД.

Также в украинском ведомстве добавили, что проведение Россией выборов на территориях АР Крым и города Севастополь не является легитимным, а результаты голосования не будут иметь никаких юридических последствий.

Так, по данным МИД, так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" в так называемые "Государственный Совет Республики Крым" и "Симферопольский местный совет" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

Новости по теме: В ООН заявили об ответственности России и Украины за подачу воды в Крым

В связи с этим Украина призвала мировое сообщество осудить незаконные действия России и заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" в Крыму.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность согласно законодательству Украины...Призываем усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - подчеркнули в МИД.

К слову, в России с 11 сентября проходит голосование на местных выборах. Чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, этот процесс проходит в течение трех дней. В частности, 13 сентября так называемые "выборы" проходят на оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала о стратегии деоккупации Крымского полуострова, которую планируют реализовывать на нескольких уровнях.