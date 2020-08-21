Украина прекращает безвиз с Беларусью: Что изменится

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С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы загранпаспорта

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы загранпаспорта. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан". Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Следовательно, заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины заграничными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация из заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.

В то же время, пограничники отметили, что граждане Украины, которые проживают на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем надлежащим оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, во время возвращения в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам.

"Обращаем внимание, что граждане Украины – жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998", - отметили в ГПСУ.

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Ранее сообщалось, что Украина усилила охрану границы с Беларусью - для этого задействованы все необходимые ресурсы и силы.