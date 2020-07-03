Украина потратит 400 млн евро на новый городской транспорт: Кто получит новые троллейбусы и автобусы

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

Сейчас уже подписаны контракты по трем городам

Украина и Европейский инвестиционный банк потратят 400 млн евро на проект "Городской общественный транспорт" для областей страны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Уже подписаны контракты по 3-м городам на закупку новых современных троллейбусов: 29 - в Луцке, 49 – в Харькове и 19 – в Сумах. Всего на их реализацию проекта направлено около 400 млн евро, из них 200 млн – кредитные средства ЕИБ", - написал Криклий.

По его словам, также согласовано:

приобретение 17 трамваев, 112 автобусов и кабин фуникулера для обновления общественного транспорта Киева;

закупка 100 автобусов и 10 трамваев во Львове, а также строительство автобусного депо, реконструкция троллейбусной контактной сети, капремонт кабельных линий и трамвайных вагонов с переоборудованием для использования людьми с инвалидностью и другим маломобильным населением;

приобретение 35 вагонов метро для Харьковского метрополитена;

закупка 40 троллейбусов в Чернигове;

приобретение дуобусов в Ивано-Франковске;

закупка 20 электробусов и 26 автобусов в Запорожье;

закупка 15 автобусов для Тернополя;

улучшение инфраструктуры общественного транспорта Николаева;

приобретение 14 трамваев для Одессы.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" Facebook Владислава Криклия

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Напомним, ранее Владислав Криклий напомнил, что в транспорте проверяют наличие масок на лицах пассажиров и осуществляют температурный скрининг.