Украина поставит на боевое дежурство ракетный комплекс "Нептун" в 2021 году

Алексей Неижпапа Фото из открытых источников

В следующем году по меньшей мере три дивизиона будут вооружены этим ракетным комплексом

Военно-морские силы Украины сформируют дивизионы берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун" и поставят его на дежурство в 2021 году. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, сообщает информагентство Минобороны "Армия Inform".

Как отмечается, в следующем году будет сформировано три дивизиона, которые будут вооружены этим ракетным комплексом. Размещены они будут в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. По словам Неижпапы, после их установки одна из батарей комплекса "Нептун" будет поставлена на дежурство.

"Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей". Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разное, как и сама дистанция между этими целями, — пояснил контрадмирал.

Так, дальность пуска ракеты комплекса "Нептун" может достигать до 280 километров. Отмечается, что этого достаточно для действенного сдерживания агрессивных действий противника на море.

"Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно менять свой полетный путь", - добавил Неижпапа.

Ракета " Нептун" АрміяInform

Заметим, каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора. Кроме этого, она устойчива к радиолокационным помехам, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.

Напомним, недавно вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", который позволяет уничтожать не только корабельные цели, но и наземные.