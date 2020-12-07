Украина попросила США предоставить вакцину против COVID-19 "в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях"

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Американская сторона пообещала помочь с планом действий по логистике и планам вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов во время телефонного разговора с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины о COVID-19 в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", поскольку страна находится в сложных условиях из-за ситуации на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

"Ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получение Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - рассказал Степанов.

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В то же время временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

Кроме этого, дипломат отметила, что их команда поможет Минздраву проработать алгоритм и наработать план действий по логистике и планов вакцинации.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы ЦОС Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин предупредил, что в регионах могут возникнуть проблемы с хранением вакцины против коронавируса COVID-19.