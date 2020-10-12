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Украина попала в Топ-30 стран по уровню развития почтовых услуг

Украина вошла в тридцатку стран по уровню развития почтовых услуг Фото из открытых источников

Украина вошла в тридцатку стран в этом рейтинге впервые

Украина поднялась на 30 место из 170-ти в рейтинге стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development 2020. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Universal Postal Union (UPU, Всемирный почтовый союз). 

Так, первое место по уровню развития почтовых услуг заняла Швейцария, второе - Австрия, третье - Германия, четвертое - Нидерланды, пятое - Япония. 

Также в тридцатку вошли такие страны, как Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь, Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.

В частности, рейтинг составлялся, основываясь на критериях оценки надежности, доступности и  релевантности. Также учитывалась сопротивляемость к внешним и внутренним шокам почтовых компаний.

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По словами генерального директора АО "Укрпошта" Игоря Смелянского, Украина вошла в топ-30 этого рейтинга впервые. 

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что "Укрпочта" запустит 500 новых передвижных почтовых отделений в стране, которые заработают до конца 2020 года.

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