Украина получит в два раза больше вакцины в рамках COVAX, - Кабмин

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Чиновник напомнил, что первыми получат вакцину лица из группы риска

В рамках механизма COVAX Украина получит уже 16 млн доз вакцины против коронавируса, а не 8 млн, как ожидалось ранее. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает УНН.

"Уже не 8 млн, а 16 млн доз вакцины от коронавируса (получит Украина, — ред.). 8 млн — это количество доз, которые нужно два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно, 16 млн доз — для 8 млн граждан. Это то, что в рамках механизма COVAX", - сказал Немчинов.

Чиновник напомнил, что первыми получат вакцину медики, пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания.

"Далее, когда мы перейдем к плановым закупкам вакцины, которые уже сертифицированы в США, Канаде и ЕС, мы сможем дать возможность людям, которые не входят в приоритетные списки, вакцинироваться самостоятельно", — добавил Немчинов.

Напомним, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом, однако говорить о полной победе над пандемией COVID-19 преждевременно.