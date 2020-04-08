Япония предоставит Украине препарат для лечения COVID-19

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Изначально он разрабатывался как средство против гриппа

Япония предоставит Украине и еще 19 странам противовирусный препарат "Авиган", который себя хорошо показал при лечении COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, пишет Yomiuri Shimbun.

Премьер сообщил, что помощь будет оказываться в виде выделения денежных средств, за которые страна-получатель сможет приобрести только этот препарат.

По словам Мотэги, у него "большое желание способствовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".

Отмечается, что изначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но во время экспериментов показал положительные результаты и в лечении коронавируса.

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Напомним, в США начали испытывать вакцину от COVID-19 на мышах.