Япония предоставит Украине препарат для лечения COVID-19
Изначально он разрабатывался как средство против гриппа
Япония предоставит Украине и еще 19 странам противовирусный препарат "Авиган", который себя хорошо показал при лечении COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, пишет Yomiuri Shimbun.
Премьер сообщил, что помощь будет оказываться в виде выделения денежных средств, за которые страна-получатель сможет приобрести только этот препарат.
По словам Мотэги, у него "большое желание способствовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".
Отмечается, что изначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но во время экспериментов показал положительные результаты и в лечении коронавируса.
Напомним, в США начали испытывать вакцину от COVID-19 на мышах.