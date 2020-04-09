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Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток для лечения больных COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

Количества таблеток хватит на лечение более 22 тысяч пациентов

Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В пресс-службе объяснили, что этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым протеканием болезни исключительно в условиях стационаров, а также под пристальным наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Отмечается, доставкой препарата займутся компании "Санофи" и "Сандоз", а количества таблеток хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденых случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

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