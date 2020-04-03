Украина получила препарат для лечения COVID-19, - Степанов

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"Плаквенил" - единственный препарат, в котором активное вещество, которое помогает при лечении коронавируса

Министерство здравоохранения получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил", предназначеного для лечения инфицированных коронавирусом. Об этом в программе “Право на власть” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Компания Sanofi передала физически препарат только сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам", - сказал министр.

По его словам, "Плаквенил" сейчас - единственный препарат, в котором активное вещество, непосредственно влияющее на лечение при инфицировании коронавирусом.

Он также добавил, что есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных препаратов. В частности, на следующей неделе готовятся получить препараты для лечения 20 тысяч пациентов.

Но самое главное, по словам Степанова, что в Украине уже есть подписанный протокол лечения, потому что "раньше врачи не были ничем не вооружены".

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля, в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.