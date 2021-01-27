Украина получила от ЮНИСЕФ 1,2 миллиона ПЦР-тестов

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В Минздраве напомнили, что мощность сети лабораторий позволяет делать до 75 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Украина получила 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции от ЮНИСЕФ. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в Украину прибыли 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19 производства Великобритании. Поставка состоялась через UNICEF в рамках кредитного соглашения между Минздравом и Всемирным банком.

Отмечается, что для дальнейшего распределения по регионам в соответствии с планами Министерства тесты переданы в ГП "Укрвакцина".

В то же время в Минздраве напомнили, что мощность сети лабораторий позволяет делать до 75 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

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Напомним, недавно в Украине появилась интерактивная карта, на которой указаны пункты, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус. Отмечается, что всего в Украине работают 2373 пункта, где можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.