Украина вышла на очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

На Буковине выросло количество подозрений на коронавирус у детей Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев во Львовской, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях

По состоянию на утро 7 августа в Украине лабораторно подтвержден 78 261 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43 055 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 1453 новых случаев, 531 пациент выздоровел, а 33 человека умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской (152), Одесской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) областях и в городе Киев (186).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 10 572 случая, Киев - 9178 и Ровенская область - 6638.

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Напомним, в пятницу, 31 июля, в Украине были установлены новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". В "красную" зону попали лишь Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Впоследствии, Луцк заявил об отказе усиливать карантин в городе, после чего Тернополь подхватил такую инициативу.