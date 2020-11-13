Украина пока не будет создавать подгруппы ТКГ по возвращению границы, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По его словам, пока по этому вопросу нет никаких конкретных разговоров

В Трехсторонней контактной группе пока не рассматривается вопрос о создании подгруппы для возвращения Украине контроля над границей на Донбассе. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, пока по этому вопросу нет никаких конкретных разговоров.

"Идут размышления по этому вопросу. Но будет ли такое решение принято - не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что "План совместных действий" по урегулированию конфликта может стать предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Кравчука, встреча глав государств возможна в рамках нормандского формата.