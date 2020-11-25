Украина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсентом

Сент-Винсент и Гренадины Wikiway

По словам украинского дипломата, это быстрая победа

Сегодня, 25 ноября, Украина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами. Об этом сообщил украинский дипломат Вадим Пристайко в Twitter.

"Сегодня вместе с Сеньо Ливайсом, верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко.

По словам украинского дипломата, это быстрая победа, поскольку, дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в 2019 году.

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Напомним, недавно Украина поднялась на 41-е место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index в четвертом квартале 2020 года. Как отмечается, украинцы могут без виз посетить 129 стран мира. 41-ю строчку Украина разделяет с Никарагуа и Венесуэлой.