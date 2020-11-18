Украина поднялась в рейтинге владения английским языком

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

В этом году Украина поднялась на пять ступенек, с 49-го на 44-е место.

Мировой рейтинг EF EPI, который с 2011 года определяет место стран по уровню знания английского языка, представил результаты за 2020 год. За ним Украина поднялась с 49 ступеньки на 44-ю.

Таким образом, украинцы перестали находиться в группе низкого уровня владения английским языком и перешли в группу стран среднего уровня.

В этом году украинцы по уровню знаний английского граничат с такими странами:

42 Куба;

43 Афганистан;

44 Украина;

45 Макао, Китай;

46 Боливия.

Наши географические соседи заняли в рейтинге высшие места знания языка: Венгрия-14-я, Польша – 16-я, Румыния – 17-я, Чехия-19-я, Словакия оказалась на 22 месте, 40 и 41 строчку получили Беларусь и Россия соответственно.

Лучше всего английский знают в Нидерландах.

Соседние скандинавские страны так же продолжают лидировать: Дания – вторая, Финляндия – третья.

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Ранее сообщалось, что схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определение уровня владения английским языком.