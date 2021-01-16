Украина поднялась в рейтинге лучших армий планеты

Украина поднялась в рейтинге самых мощных армий планеты Фото из открытых источников

Самыми мощными считаются армии США, России и Китая

Украина поднялась в рейтинге лучших армий мира на две ступеньки и заняла 25 место. Об этом сообщает международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг.

По предварительным данным, лучшей в мире считается армия Соединенных Штатов Америки, занявшая первое место.

На второй строчке — Российская Федерация, а на третьей — Китай. Также в топ-10 рейтинга вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

Украина заняла 25 место и оказалась между Вьетнамом и Таиландом. Всего в рейтинге насчитываются 138 стран мира.

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К слову, по состоянию на май 2020 года украинская армия занимала 27 место в мире среди 138 стран, и 9 место из 50 стран Европы.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на кризисную ситуацию, расходы на оборонную сферу в Украине сокращать не будут, а финансирование наоборот будет расти, и Вооруженные силы получают новое и модернизированное оружие и технику.