Украина поднялась на четыре ступеньки в Индексе свободы человека

Свобода человека Фото из открытых источников

Поэтому Украина заняла 110 место из 162

Украина поднялась на четыре ступеньки и занимает 110-е место в Индексе свободы человека (Human Freedom Index 2020). Об этом говорится в сообщении на сайте американской неполитической исследовательской организации Институт Катона (Cato Institute).

Индекс указывается от 0 до 10, где 10 демонстрирует наибольшую свободу. Украина уже на 110-м месте с индексом 6,45.

Всего в рейтинге 162 государства.

В первой тройке - Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).

Как отмечается, индекс, основанный на 12 показателях, к которым относятся верховенство права, безопасность и защищенность; свобода передвижения; свобода вероисповедания; развитие гражданского общества; свобода слова и информации; идентичность и отношения; размер органов госуправления; правовая система и права собственности; доступ к устойчивой валюты; свобода торговли на международном уровне; регулирование кредитования, труда и бизнеса.

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