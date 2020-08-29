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Украина поднялась на 26 место в мировом антирейтинге по количеству больных COVID-19

Украина оказалась на 26-м месте в мире по количеству больных COVID-19 Фото из открытых источников

Возглавили антирейтинг по числу заболевших США, Бразилия и Индия

Украина поднялась на 26 место в антирейтинге стран мира по количеству больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Таким образом Украина обогнала Китай, Египет, Казахстан, Израиль, Эквадор и Боливию. Возглавляют антирейтинг по количеству инфицированных США, на втором месте - Бразилия, на третьем - Индия, на четвертом - Россия. Закрывает пятерку Перу. 

Заметим, в странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев коронавируса является Россия, Франция, Украина, Великобритания, Румыния. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

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Так, по состоянию на 26 августа в 213 странах было подтверждено более 24 миллиона случаев COVID-19, из них 283 тысячи - за минувшие сутки.

Напомним, накануне в Минздраве сообщили о 2 438 новых случаев коронавируса в Украине, что стало новым антирекордом по числу больных. По последним данным, в стране COVID-19 заразились 114 497 человек, из них 2451 - умерли, а 55 083 пациента выздоровели. 

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