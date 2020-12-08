Украина планирует открыть прямое авиасообщение с Кувейтом

Самолет SCAT Фото из открытых источников

Прямое авиасообщение позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник договорился с послом Кувейта в Украине Рашидом Аль Адвани открыть прямое авиасообщение между странами. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи в Киеве, передает пресс-служба МИД.

Отмечается, что прямое авиасообщение позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.

"Свободное движение туристических потоков и бизнес-контактов между Украиной и Кувейтом - один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена Украиной виз для граждан Кувейта стала одним из шагов в этом направлении", - сказал Сеник.

В то же время Украина и Кувейт договорились провести вскоре новый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел стран.

Также Сеник выразил заинтересованность в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.

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