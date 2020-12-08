Украина планирует открыть прямое авиасообщение с Кувейтом
Прямое авиасообщение позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом
Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник договорился с послом Кувейта в Украине Рашидом Аль Адвани открыть прямое авиасообщение между странами. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи в Киеве, передает пресс-служба МИД.
Отмечается, что прямое авиасообщение позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.
"Свободное движение туристических потоков и бизнес-контактов между Украиной и Кувейтом - один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена Украиной виз для граждан Кувейта стала одним из шагов в этом направлении", - сказал Сеник.
В то же время Украина и Кувейт договорились провести вскоре новый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел стран.
Также Сеник выразил заинтересованность в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.
Напомним, 25 ноября Украина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.