Украина планирует через две недели запустить в промышленное производство отечественные тесты на антиген

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По словам гендиректора, сейчас идет верификация тестов

Украинские тесты на антиген к COVID-19 будут запущены в промышленное производство через две недели. Об этом заявил и. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин, передает УНН.

По словам гендиректора, сейчас идет верификация тестов. В частности, речь идет об испытаниях тестов в различных условиях применений.

При этом он выразил большую надежду относительно полевого раунда исследований и испытаний.

"Это позволит зарегистрировать тесты украинского производителя и начать их массовый выпуск. Минздрав ставит нам довольно жесткие сроки — чтобы все исследования мы завершили до конца этой недели. Не уверен, что это возможно, потому что нам нужно немного другое время. Но мы ожидаем, что за две недели тесты будут запущены в промышленное производство", - сказал Кузин.

Напомним, ранее Кабинет министров выделил 260 млн 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия COVID-19. В частности, это позволяет увеличивать количество тестирований методом ПЦР.