Украина переходит на летнее время: Когда и куда переводим стрелки часов

Переход на летнее время происходит согласно постановлению Кабмина о порядке исчисления времени на территории Украины

В эти выходные Украина перейдет на летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 час вперед. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед", - отмечается в сообщении.

При этом в министерстве напомнили, что переход на летнее время происходит согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно этому документу, Украина ежегодно переводит часовую стрелку в последнее воскресенье марта на 1 час вперед (переход на летнее время) и в последнее воскресенье октября на 1 час назад (переход на зимнее время).

Отметим, в этом году переход на зимнее время в Украине состоится 25 октября.