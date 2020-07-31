Украина передаст Беларуси данные о преступлениях членов ЧВК Вагнера, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Министр подчеркнул, что задержание под Минском боевиков российской частной военной компании крайне опасный прецедент

Правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, глава ведомства подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, который свидетельствует о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул министр внутренних дел.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, "вагнеровцы" разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской федерации", - отметил министр.

"Обращаюсь к дружественному белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.

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Представители этой компании воевали и зверствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям, с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов за этими преступлениями. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер".

Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси", - сказал глава МВД.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.

"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, угрожающая Украине, в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая длится более шести лет.

Мы за независимую, успешную Беларусь!" - подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщалось, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в так называемой "ДНР".

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После задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал экстренное совещание Совета безопасности и выразил желание вызвать в МИД республики для объяснений посла России. Также стало известно, что вызывают для объяснений и украинского посла.

Офис генпрокурора Украины обратился к белорусской стороне с просьбой о временном аресте задержанных и их экстрадиции в Украину.