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Украина передала ОБСЕ свой список лиц на обмен, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

ОБСЕ подтвердила список на обмен, куда вошли около 100 украинских граждан

В четверг, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как посреднику свой список лиц на обмен. Об этом сообщает "Укринформ".  

По словам президента, ОБСЕ подтвердила список на обмен, в который внесено примерно 100 человек.

"Ждем от той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в Трехсторонней группе, когда может быть технически уже делаться обмен", - отметил глава государства. 

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Напомним, на прошлой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы окончательно согласовать список для взаимного увольнения лиц, незаконно удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса. В ОП ожидают, что это произойдет в ближайшие недели. 

Кроме этого, во время последнего разговора с президентом РФ Путиным и Зеленским обсуждалась возможность освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в Крыму.

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