Украина передала ОБСЕ свой список лиц на обмен, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

ОБСЕ подтвердила список на обмен, куда вошли около 100 украинских граждан

В четверг, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как посреднику свой список лиц на обмен. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам президента, ОБСЕ подтвердила список на обмен, в который внесено примерно 100 человек.

"Ждем от той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в Трехсторонней группе, когда может быть технически уже делаться обмен", - отметил глава государства.

Напомним, на прошлой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы окончательно согласовать список для взаимного увольнения лиц, незаконно удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса. В ОП ожидают, что это произойдет в ближайшие недели.

Кроме этого, во время последнего разговора с президентом РФ Путиным и Зеленским обсуждалась возможность освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в Крыму.