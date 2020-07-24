Украина ожидает смягчения визового режима с тремя странами

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МИД уже провел встречи с послами этих стран

Украина ожидает смягчения визового режима для своих граждан с Австралией, Кувейтом и Саудовской Аравией. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, и.о. директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии. На этой встрече он вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года в Украину без получения визы могут въехать граждане Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия. Однако, срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.