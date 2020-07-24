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Украина ожидает смягчения визового режима с тремя странами

Фото из открытых источников

МИД уже провел встречи с послами этих стран

Украина ожидает смягчения визового режима для своих граждан с Австралией, Кувейтом и Саудовской Аравией. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, и.о. директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии. На этой встрече он вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран. 

Отмечается, что с 1 августа 2020 года в Украину без получения визы могут въехать граждане Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия. Однако, срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

 

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