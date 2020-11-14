live
Новости » Общество Читати новину українською

"Украина открыта для вас": Зеленский обратился к жителям ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно неподконтрольных правительству территорий и заявил, что Украина открыта для них. Об этом глава государства сообщил в видеообращении

Так, Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, открыла новые пункты пропуска и сервисный центр, где жители неподконтрольных территорий могут получить пенсии и соцвыплаты.

"Вы видите сами все. Украина для вас открыта. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы сделаете свои выводы относительно этого, во всех смыслах этого слова", - отметил президент.

В то же время Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился.

Новости по теме: На Донбассе НВФ разблокировали только два из семи КПВВ, – Госпогранслужба

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю это, то "это" не только о КПВВ, но и о том, что делается седьмой год. А иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится и КПВВ нам будут не нужны", - добавил глава государства.

Напомним, 10 ноября украинская сторона возобновила движение через семь контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, однако со стороны ОРДЛО заблокировали движение на КПВВ "Счастье" и "Золотое". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Заболел или не заболел: У Илона Маска четыре теста на COVID-19 дали разные результаты SpaceX запустила в космос военный GPS-спутник третьего поколения SpaceX планирует вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения Маск рассказал о строительстве города на Марсе
Loading...

программы канала ZIK

Власть VS местные элиты. Вакансии от премьера. Бунт бизнеса | Детали недели | 14.11.20
Новый коронавирусный антирекорд. Переполненные больницы. Карантин выходного дня | #Новости | 14.11.20
Помощь бизнесу. Жуткая авария в столице. Коронавирус в Украине | Детали дня | 13.11.20
Карантинный бойкот. Вакцина от COVID-19. Зарубежные интересы | Ток-шоу
ДТП в столице. Обращение Венедиктовой. Рекорды COVID-19. События в мире | #Новости | 13.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу