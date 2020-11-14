"Украина открыта для вас": Зеленский обратился к жителям ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно неподконтрольных правительству территорий и заявил, что Украина открыта для них. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

Так, Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, открыла новые пункты пропуска и сервисный центр, где жители неподконтрольных территорий могут получить пенсии и соцвыплаты.

"Вы видите сами все. Украина для вас открыта. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы сделаете свои выводы относительно этого, во всех смыслах этого слова", - отметил президент.

В то же время Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился.

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю это, то "это" не только о КПВВ, но и о том, что делается седьмой год. А иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится и КПВВ нам будут не нужны", - добавил глава государства.

Напомним, 10 ноября украинская сторона возобновила движение через семь контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, однако со стороны ОРДЛО заблокировали движение на КПВВ "Счастье" и "Золотое".