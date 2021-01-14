Украина опустилась в рейтинге счастливых стран на последние позиции

Украинцы оказались в конце рейтинга по уровню счастья Фото из открытых источников

В стране за год счастливых людей стало на 19% меньше

В Украине счастливых людей в течение 2020 года стало меньше, страна оказалась на 5 месте с конца в рейтинге по уровню счастья среди стран мира. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечается, Украина в рейтинге из 41 государства занимает пятое место с конца, наряду с Ираком и Арменией.

В частности, в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше количества несчастливых (35%). Однако по сравнению прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%.

Фонд "Демократические инициативы"

В целом же в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, лишь около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.

Уровень счастья в Украине и мире Фонд "Демократические инициативы"

Так, первые позиции в рейтинге счастливых стран занимает Киргизия, Казахстан и Эквадор. Самые низкие позиции за Ганой и Северной Македонией.

Данные проведенного опроса Фото Gallup International

Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено интервью с представительной выборкой из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записал видео о понятии "счастье" в 2020 году. Глава государства в нем рассказал, что счастлив, поскольку после борьбы с коронавирусом возвращается к работе.