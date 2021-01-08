Украина обратилась за помощью к Евросоюзу относительно вакцины, - СМИ

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Соответствующий запрос направил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Украинское правительство направило письмо в Европейскую комиссию с просьбой помочь с поставками вакцины против коронавирусной болезни. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, соответствующий запрос направил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чрезвычайно высокий мировой спрос и условия закупки вакцин делают наши позиции на переговорах несопоставимыми с позициями ЕС", - процитировал фрагмент из письма Йозвяк.

Журналист отметил, что, согласно словам премьера Шмыгаля, без вмешательства ЕС Украина получит вакцину против COVID-19 не раньше марта.

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Напомним, накануне главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что международная организация COVAX заверила в официальном письме украинское правительство, что вскоре страна получит вакцину против COVID-19. Однако, главный государственный санврач не отметил конкретные сроки.