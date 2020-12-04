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Украина обновила список стран красной зоны. Что изменилось

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В список попали 36 стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, в "красной" остаются 36 стран. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно сообщению, в обновленном списке "красной зоны" остаются Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва, Грузия, Сербия, Венгрия, Болгария и другие.

К слову, на прошлой неделе в "красном списке" Украины находились 38 стран.

В "зеленую зону" перешли Босния и Герцеговина, а также Франция.

МИНЗДРАВ

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Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксировано 787 891 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 15 131 больного. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1374.

Между тем в мире известно о 65 220 856 случаев заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 506 250 человек, а выздоровели 41 934 467. Больше всего болеют в США – 14 139 703 случаи, Индии – 9 571 559, Бразилии – 6 487 084, России – 2 354 934 и Франции – 2 310 271 больной.

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