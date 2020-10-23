Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон: Что изменилось

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"Красный" список увеличился до 51 страны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "Красной" и "зеленой" зон из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Как отмечается, "красный" список стран увеличился на семь стран и теперь включает в себя 51 государство. В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке находятся, в частности, такие страны: Италия, ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

МИНЗДРАВ

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Напомним, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании обновила зоны карантина в Украине, которые начали действовать с понедельника, 19 октября. Полный список можно посмотреть здесь.