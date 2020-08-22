Украина обновила перечень стран "красной " и" зеленой " зон

В список стран "зеленой" зоны добавили Болгарию

Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что отныне в списке стран, которые принимают украинских туристов, и после которых не надо проходить самоизоляцию, добавили Болгарию. Кроме нее, в этом перечне остаются Турция, Египет и Хорватия.

В то же время, украинцы могут свободно въезжать в Черногорию и Албанию, но в списке Министерства они до сих пор "красные", поэтому по возвращении необходимо пройти обсервацию. Прекратить самоизоляцию можно, если сдать ПЦР-тест на COVID-19, который покажет отрицательный результат.

Известно, что Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Чтобы попасть в "зеленую" зону, сейчас страна должна иметь не более 55 больных на 100 тысяч жителей.

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Напомним, недавно министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов и районов, которые попали в "красную" карантинную зону.