Украина обновила перечень "красных" стран

Самолет Air Europa Фото из открытых источников

В страны красной зоны попали 57 государств

Сегодня, 30 августа, Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон по распространению COVID-19, уменьшив количество "красных" стран на восемь. Об этом сообщила прессслужба Министерства здравоохранения.

Так, в страны красной зоны попали 57 государств, среди которых Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.

В то же время в зеленую зону вошли 136 стран. В частности, этот список дополнили Бельгия, Казахстан и Индия. Вместе с тем в зеленой зоне Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

Отметим, после въезда в Украину из стран красной зоны необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, в Украине диагностировали 2 096 новых случаев COVID-19, еще 35 больных погибли, а 596 пациентов выздоровели от болезни.