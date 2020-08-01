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Украина обновила "красный список": Количество стран увеличилось вдвое

В "красном списке" Украины более 120 стран

 Фото из открытых источников

По прибытия с "красных" стран пассажиры обязаны пройти обсервацию

Украина расширила список стран "красной зоны" в связи с неблагоприятной там ситуацией относительно распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Так, по состоянию на 1 августа "красный список" Украины насчитывает более 120 иностранных государств. Среди самых популярных туристических стран там оказались Черногория, Израиль, Испания, Болгария, Грузия, Швейцария, ОАЭ и другие. 

Кроме этого, в список попали Франция, Германия, Россия, Молдова, Казахстан, Литва и тому подобное.

Минздрав

 

Заметим, после прибытия из государств "красной зоны" граждане Украины обязаны пройти обсервацию или сдавать тест на коронавирус COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 27 июля "красный список" Украины насчитывал примерно 60 стран. В "зеленом" списке тогда оставались Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Однако, позже в Минздраве предупредили, что Украина с 1 августа меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную" и "зеленую" зон по распространению коронавируса COVID-19, и будет обновлять списки раз в неделю.

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