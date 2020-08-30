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Украина обеспечена аппаратами ИВЛ, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам министра, искусственная вентиляция легких не является средством лечения коронавируса

Украина вполне обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - сказал Степанов.

По словам министра, искусственная вентиляция легких не является средством лечения коронавируса.

"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - добавил Степанов.

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Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, в Украине диагностировали 2 096 новых случаев COVID-19, еще 35 больных погибли, а 596 пациентов выздоровели от болезни.

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