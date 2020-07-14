Украина не согласна с тем, что авиакатастрофа в Иране произошла из-за человеческой ошибки, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В МИД убеждены, что говорить об этой версии рано, поскольку нужно провести соответствующие экспертизы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не соглашается с версией Ирана о катастрофе самолета "МАУ" под Тегераном в январе 2020 года из-за человеческой ошибки, поскольку причины должны установить международные эксперты. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в многих авторитетных и объективных ответах относительно того, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - сказал Кулеба.

Кроме этого, в МИД считают, что такой вопрос нужно решать в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно будет утверждать ту или иную версию сбития украинского самолета", - добавил министр.

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Напомним, недавно в гражданской авиации Ирана заявили, что в комплексе противовоздушной обороны (ПВО) были нарушены настройки из-за его перемещения, и именно это могло привести к погрешности в данных при обнаружении самолета "МАУ".