Украина не планирует закрывать небо на праздники, в том числе и с Британией, - Кулеба

Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение

"Планы по прекращению авиасообщения из-за пандемии или ограничения путешествий на время праздников: я хочу ... заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение.

Кроме того, у нас очень ограничено, сведено к критическому минимуму авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой, мы внимательно следим за развитием дискуссий относительно нового штамма (коронавирус, - ред.) в ЕС и пока не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщение с Великобританией", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что сразу после обнародования информации о новом штамме авиасообщение с Британией закрыли те страны, которые имели наибольший пассажиропоток с ней, однако в дальнейшем "второй волны" ограничение авиаперелетов другими странами не было и массового, глобального блокировки авиасообщения не наблюдается.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также сообщал, что Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией за появление там нового опасного штамма коронавирус.