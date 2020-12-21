Украина не будет закрывать авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

Украина не будет запрещать въезд для пассажиров из Британии Фото из открытых источников

В Мининфраструктуры заверили, что сейчас из Великобритании прибывает незначительное количество пассажиров

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за появления там нового опасного штамма коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам чиновника, количество пассажиров между странами ограничено, поэтому в ведомстве не видят необходимости принимать такое решение.

"Мы имеем визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за рубежа домой на рождественские каникулы", — пояснил Криклий.

В то же время министр не исключил закрытия границ для жителей Британии "в случае необходимости".

"Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", - добавил он.

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Напомним, в декабре в Британии диагностировали первый случай нового штамма коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах ввели жесткий карантин. Однако впоследствии в Минздраве Британии признались, что ситуация с новым вирусом "вышла из-под контроля".

На фоне этого Министерство иностранных дел Украины призвало граждан страны в ближайшее время воздержаться от путешествий в Лондон и Юго-Восточную Англию.

К слову, из-за нового штамма коронавируса ряд стран уже запретили въезд гражданам Великобритании. В частности, такое решение приняли Швеция и Нидерланды.